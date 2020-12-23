Сегодня, 23 декабря, Дубай начинает бесплатную вакцинацию населения против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом пишет Reuters.

Дубай присоединился к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе начала массовую вакцинацию и стала первой арабской страной, которая начала использовать вакцину Pfizer и BioNTech.

Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого месяца Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн представили широкой публике вакцину, разработанную Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm).

ОАЭ были первой страной, которая начала использовать китайские вакцины для своего населения, заявив в начале этого месяца, что их эффективность составляет 86 %.

На данный момент в ОАЭ зарегистрировано 195 878 случаев коронавируса и 642 случая смерти от вируса.