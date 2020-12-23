Об этом пишет Reuters.
Дубай присоединился к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе начала массовую вакцинацию и стала первой арабской страной, которая начала использовать вакцину Pfizer и BioNTech.
Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого месяца Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн представили широкой публике вакцину, разработанную Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm).
ОАЭ были первой страной, которая начала использовать китайские вакцины для своего населения, заявив в начале этого месяца, что их эффективность составляет 86 %.
На данный момент в ОАЭ зарегистрировано 195 878 случаев коронавируса и 642 случая смерти от вируса.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.