Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал отмену составления постоянных отчетов от областных государственных администраций для Кабмина, назвав их неэффективными.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате проведенного анализа оказалось, что на постоянной основе в Кабмин отправляют больше 4 тысяч отчетов от местных ОГА и КГГА.

“Всего их оказалось 4185. Раз в месяц или квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы”, – написал он.

Когда удалось посчитать количество полученных отчетов, у Дубилета разбирались – кто этими отчетами в дальнейшем пользуется и открывает ли их вообще. Оказалось, что 70 % этих отчетов не нужны.

Еще 10 % были не нужны официально. Дубилет пояснил, что их ранее отменили, а регионам об этом не сообщили.

“Теперь вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работы. Часть уже отменили, еще часть отменим на протяжении 2-3 недель максимум”, – заявил он.