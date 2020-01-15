Кабинет Министров Украины установил фактическое количество населения в стране и намерен обнародовать данные электронной переписи в ближайшие недели.

Об этом заявил сегодня на брифинге после заседания Правительства министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

“Мы уже получили предварительные результаты, очень интересные… Я надеюсь, что мы с вами ими поделимся уже на этой или максимум на следующей неделе”, – подчеркнул он.

“Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик. Все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами”, – добавил он.

Дубилет уточнил, что в Правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

“У нас еще происходят дискуссии по данному вопросу. Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние деньги, лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат”, – заявил министр.

(На видео – с 19:08)