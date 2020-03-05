Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет не против продолжить работу над незавершенными проектами.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Как стало известно, у Дубилета не было разговора с президентом Владимиром Зеленским по поводу отставки.

Так, до недавнего времени нардепы от “Слуги народа” уверяли журналистов, что Дубилет точно будет в новом составе Правительства. Вчера же “слуги” не могли никак объяснить, почему его там нет.

Причин своей отставки не смог назвать и сам Дубилет (в частности, на Банковой их ему не объясняли). Он рассказал, что о грядущем увольнении узнал только 3 марта от Алексея Гончарука, уже бывшего премьер-министра.

“У меня сейчас смешанные чувства. О своей отставке я узнал вчера от Алексея Гончарука, с президентом не говорил. Надеюсь, мы еще поговорим”, – отметил Дубилет в кулуарах Парламента, добавив, что больше не хотел бы развивать эту тему.

Дубилет написал, что большинство проектов, над которыми он работал, так и не завершены.

“Ничего так не болит, как чувство потерянного времени из-за незавершенных проектов”, – написал Дубилет.

Он также сообщил, что состоятся переговоры по поводу того, в каком формате он продолжит работать в Правительстве, “если продолжит”.

Дмитрий Дубилет является сыном бывшего главы правления “ПриватБанка” Александра Дубилета. Он работал IT-директором и заместителем главы правления “ПриватБанка” в период, когда тот принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову – с 10 мая 2011 года по 20 декабря 2016 года.

В 2015 году Дубилет создал портал iGov для перевода государственных услуг в Интернет. В июле 2019 года он стал советником главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по диджитализации, а 29 августа вошел в состав Кабмина.