Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По словам Дубилета, президент Украины Владимир Зеленский поручил Правительству пересмотреть “архитектуру зарплат” чиновников.

“В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь”, – отметил Дубилет.

Министр уточнил, что уже создана соответствующая презентация, и теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен, Дубилет заявил, что по каждой должности предусмотрены свои подходы.

“Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах”, – подчеркнул он.

Также Дубилет предлагает, чтобы для руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к рейтингу их эффективности.