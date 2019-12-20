Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Дубилет отметил, что стоимость одного сотрудника, в соответствии с кадровым администрированием, в Германии составляет 40 центов, в Венгрии это 60 центов, в то время как в Украине – 2 доллара.

Как пример, компании тратят много времени на взаимодействие с военкоматами.

В частности, согласно законодательству, в больших компаниях должны быть специальные сотрудники, которые ведут учет всех военнообязанных. Их задача – информировать военкоматы по всей стране в том случае, если статус кого-либо и сотрудников этой компании меняется. Делается это исключительно на бумажных носителях.

“Но проблема не столько в бумаге, столько в том, что вся информация, которую военкоматы требуют от бизнеса, у государства уже есть. Я рассчитываю, что нам удастся сделать так, чтобы военкоматы не мучали бизнес этими запросами”, – отметил Дубилет.