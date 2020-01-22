Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает ввести электронные акцизные марки, которые невозможно подделать, и реально проверить подлинность только при сканировании штрих-кода стандартными считывающими устройствами в магазинах.

Об этом он написал в Telegram.

Дубилет сообщил, что работа над внедрением такого проекта продолжается еще с осени.

Он пояснил, что обычная акцизная марка – это бумажная наклейка, которую крепят на алкоголь и другую продукцию, что означает, что за них уплатили налоги. Но с ними есть проблема – их массово подделывают. Потому было решено создать их электронный вариант. Для этого магазины и ларьки, где продают алкоголь, табачные изделия и так далее, должны были приобрести специальные сканеры.

Но Дубилет предлагает более простой способ. На уже существующие акцизные марки будут дополнительно наносить специальных штрих-код. Он считывается стандартными магазинным устройствами.

То есть, добавление штрих-кодов на акцизные марки не будет требовать нового оборудования от бизнеса, создания отдельной специальной системы, а будет достаточно той информации, которая передается в кассовые чеки.

Также он отметил, что возможно будет создано мобильное приложение или же чат-бот, которым налоговики и граждане смогут самостоятельно сканировать акцизные марки и проверять их подлинность.

“Единственное, что меня беспокоит в этом проекте – это дополнительный “пик” на кассе, что немного притормозит обслуживание… Но это все равно гораздо быстрее и дешевле, чем устанавливать специальное дополнительное оборудование”, – написал Дубилет.

Перед непосредственным запуском электронных акцизных марок, по всей стране проведут “пилот”.