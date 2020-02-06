Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет рассказал о методике проведения переписи населения, которая вызвала оживленное обсуждение в обществе и СМИ.

Об сообщают #Буквы со ссылкой на брифинг Дубилета.

“Сегодня в шаг за шагом хочу рассказать, как мы провели перепись и как нам удалось получить те цифры, озвученные ранее”, – сказал Дубилет.

Первый метод: данные мобильных операторов.

“Мы заключили меморандум с каждым из трех мобильных операторов. И взяли у них информацию о том, какое количество ативных абонентов есть у них. Предваряя вопросы: “Что делать с теми, у кого нет мобильных телефонов? А что если у одного человека два мобильных?”. С этой целью мы провели исследлование, чтобы понять, в каких возрастных группах, в группах по регионам среднее количество мобильных телефоном на одного человека. С одной стороны мы получили количество абонентов мобильных операторов – мы их почистили от модемных устойств, каких-то других сим-карт. Потом на эти данные мы наложили информацию, которая у нас есть по количеству детей и людей пожилого возраста”, – отметил Дубилет.

Второй метод: это данные из реестра Пенсионного фонда.

По словам Дубилета, именно этот реестр является самым точным. Из него были взяты данные о людях в возрасте 60+.

Третий метод: реестр физических лиц.

“Мы взяли реестр физических лиц, хотя понимаем, что там могут дублироваться данные или вовсе быть неактуальными, и очистили этот реестр по признакам контакта с государством за последние 3 года… Мы взяли всех людей, которые получают официальный доход. Потом мы взяли людей, которые получают субсидии. А еще мы сделали выборку по загранпаспортам”, – отметил министр.

По его словам, после проведения исследований по всем трем методикам был получен практически одинаковый результат.

“И в итоге мы вышли на число 37 млн 289 тыс. украинцев“, – сказал Дмитрий Дубилет.

LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України Опубліковано UATV українською Четвер, 6 лютого 2020 р.