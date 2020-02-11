Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о том, что в стране запустили горячую линю по предупреждению домашнего насилия. Для этого достаточно позвонить по номеру 1547.

Об этом он написал в своем Telegramm-канале.

Министр напомнил, что по данным ООН, каждая шестая женщина в стране пережила какой-либо из видов насилия на протяжении последнего года. Свидетелями домашнего насилия становятся от 1 до 3 миллионов детей.

“Мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию довольно быстро и сэкономили около 25 миллионов гривен бюджетных средств, которые планировали потратить на создание отдельного call-центра”, – написал Дубилет.

Проект реализован при совместном участии Министерства социальной политики, Министерства образования, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Национальной полиции.

Также в проекте задействованы Первая леди – Елена Зеленская и телеведущая Маша Ефросинина.

На данный момент горячая линия работает в тестовом режиме.