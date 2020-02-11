Об этом он написал в своем Telegramm-канале.
Министр напомнил, что по данным ООН, каждая шестая женщина в стране пережила какой-либо из видов насилия на протяжении последнего года. Свидетелями домашнего насилия становятся от 1 до 3 миллионов детей.
“Мы запустили этот проект по новому принципу – на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию довольно быстро и сэкономили около 25 миллионов гривен бюджетных средств, которые планировали потратить на создание отдельного call-центра”, – написал Дубилет.
Проект реализован при совместном участии Министерства социальной политики, Министерства образования, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Национальной полиции.
Также в проекте задействованы Первая леди – Елена Зеленская и телеведущая Маша Ефросинина.
На данный момент горячая линия работает в тестовом режиме.
- По данным исследования ООН, 5 % женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение прошлого года.
- В ПРООН отмечают, что каждая пятая женщина в Украине в возрасте от 15 до 49 лет поддавалась по крайней мере одной форме физического или сексуального насилия в течение своей жизни.