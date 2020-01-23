В Кабинете Министров еще происходят дискуссии по поводу необходимости проведения традиционной переписи населения, которая может обойтись в 3,4 млрд гривен.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, на пробную перепись населения ушло три месяца, и она не требовала расходов из госбюджета. Традиционная же перепись потребует бюджетных средств и большего количества времени.

“Оценку мы провели за три месяца, и для государства это стоило нуль гривен дополнительных бюджетных расходов. Перепись населения, если мы ее будем проводить, у нас еще будут дискуссии, обойдется государству где-то в 3,4 млрд гривен. И по времени, если бы мы это проводили, то получили бы результат уже в следующем году”, – подчеркнул Дубилет. “По моему субъективному мнению, это мероприятие для нашего государства не будет эффективным, я буду доказывать другим представителям власти, что мы по этому пути, наверное, идти не будем… У нас будут дискуссии в Кабмине и с экспертами”, – добавил министр.

Дубилет рассказал, что традиционная перепись также может быть неточной. Так, во время пробной переписи около 25 % людей не открывали дверь.

“Около 25% людей не открывали двери, даже если к ним приходили 5 раз. Если каждый четвертый не открывает дверь, то сложно говорить о точности такого метода”, – сообщил он.

Дубилет также рассказал, что сейчас в государственном бюджете на 2020 год фактически осталось 1,4 млрд гривен на перепись.

“В первом варианте бюджета-2020 на перепись населения было заложено 3,4 млрд гривен. Мне удалось убедить коллег, что мы можем по крайней мере рассмотреть возможность не проводить эту перепись. Поэтому мы 2 млрд пустили на другие программы: если не ошибаюсь, на медицину. Поэтому в бюджете пока что осталось 1,4 млрд гривен, которые мы сможем переориентировать, если примем решение не проводить перепись”, – рассказал министр.

(На видео – с 3:00 и 28:00)

Единственная перепись населения за годы независимости Украины состоялась в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48 млн 457 тыс. жителей.