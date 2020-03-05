Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
“Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. И предыдущее правительство — это команда. Каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины. Мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе — от господина Дубилет. Он, если вы посмотрите его посты, он в команде. Едет отдохнуть и продолжит работать”, — сказал Шмыгаль.
При этом премьер-министр сообщил, что “должности пока нет”, но “мы об этом с ним говорим”. Также Шмыгаль отметил, что претензий к работе Дубилета нет.
“Нет претензий. Мы переформатировали нашу команду, переформатировали правительство, считая, что так правительство будет более эффективным. Вопрос не в должностях, а в эффективности тех людей, которые выполняют определенные роли”, — заявил он.
Напомним, накануне Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства. Парламент также утвердил назначение Дениса Шмыгаля новым главой Правительства. Кроме того, нардепы назначили новый состав Кабинета Министров.
- Известно, у бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета не было разговора с президентом Владимиром Зеленским по поводу отставки. До недавнего времени нардепы от “Слуги народа” уверяли журналистов, что Дубилет точно будет в новом составе Правительства. При этом “слуги” не могли никак объяснить, почему его там нет.
- Сам Дубилет сообщил, что не против продолжить работу над незавершенными проектами.
- Министром Кабинета Министров вместо Дубилета был назначен Олег Немчинов.