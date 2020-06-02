Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о законе “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний …”, который парламентарии приняли 21 февраля 2014.

Этим законом всех задержанных активистов Майдана лишили как уголовной, так и административной ответственности.

В своем обращении к КСУ депутаты считают, что этот закон является неконституционным, поскольку его положения противоречат предписаниям Конституции Украины, а его принятия Верховной Радой произошло с нарушением процедуры рассмотрения.

“Закон освобождает от уголовной ответственности определенную категорию лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, без проведения следственных действий и без установления вины в судебном порядке”, – добавляют в представлении.

КСУ просят открыть конституционное производство и привлечь к нему депутатов от “Оппозиционной платформы – За життя” Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.

Представление подписали депутаты от упомянутой выше фракции, а также, в частности, исключенные из “Слуги народа” Антон Поляков, Анна Скороход и парламентарий с монобольшинства Александр Дубинский.