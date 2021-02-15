Бывший народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович снова опубликовали одинаковые посты в соцсети. На этот раз — о заявлении и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Посты Дубинский и Рабинович опубликовали в Facebook. Правда, на этот раз Рабинович подписал свой пост именем Дубинского, а не выдал за свой

Так, ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил о том, что в ведомстве не знают, сколько газа находится в подземных хранилищах НАК “Нафтогаз Украины”.

“Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа” Нафтогазу “в подземках. Мало того, там тоже два режима — таможенный склад и нетаможенного состав. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Мне сказали, что “Нафтогаз” даже Минэнергетики не предоставляет такие данные”, — сказал Витренко в интервью Радио Свобода.

В качестве реакции на это Александр Дубински написал пост, а Вадим Рабинович скопировал его на свою страницу.

“Заявление Витренко о том, что в Минэнерго нет данных о количестве газа, закачанного в подземные хранилища – объясняется не разгильдяйством, и не врождённой т_постью кандидата в первые вице-премьеры от ОП. Все гораздо прозаичнее. Точные данные об объемах газа в хранилищах в различных таможенных режимах позволяют гражданам задать Минэнерго простой вопрос: когда эти объемы были закачаны в ПГХ. Далее двумя кликами клавиатуры определяется цена поставки этого газа, и делается простой вывод.

Насколько государство обманывает своего гражданина в цене одного кубометра газа. И сколько чиновники воруют с каждой платежки. Именно чтобы не отвечать на этот вопрос «Ветерок» и включает окуня”, – написал Дубинский.