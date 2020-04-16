Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.
“Зарегистрировал постановление об отмене антиконституционных изменений в регламент ВР, принятых по указке внешней ликвидационной комиссии Украины”, – написал Дубинский, обнародовав соответствующий документ.
Как известно, к законопроекту о невозвращении “ПриватБанка” его бывшим владельцам внесено более 16 тысяч правок. Их рассмотрение могло заблокировать принятие документа и работу Парламента на месяцы.
Принятым сегодня законопроектом предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении, если подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта (но не менее 500 поправок).
Чтобы запустить особую процедуру, необходимо, чтобы 150 нардепов подписали соответствующее предложение, после чего за него должна проголосовать Верховная Рада.
В дальнейшем процедура будет следующей:
1) После принятия Парламентом решения о применении особой процедуры у фракций и групп будет два дня, чтобы определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес комитета.
2) Каждый внефракционный нардеп, предложения и поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить одну неучтенную поправку, на которой он настаивает, и направить главному комитету.
3) Главный комитет в двухдневный срок будет обобщать эти предложения и поправки, а также подготовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.
- Половина украинцев поддерживают принятие Верховной Радой проекта закона, который сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” его бывшим владельцам.