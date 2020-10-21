Сегодня, 21 октября, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский нарушил правила дорожного движения - превысил скорость. Отметим, что это далеко не первый раз, когда Дубинский игнорирует ПДД.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, 17 сентября 2020 года на одной из столичных дорог на внедорожнике Cadillac Escalade превысил скорость на 78 км/ч.

18 октября Максим Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, который был припаркован в неположенном месте и который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью нардепа Дубинского.

В ответ на публикацию Дубинский обозвал журналиста: “Машина моя. Штраф уплачен. Не завидуй, лох”.

21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.

“Похоже, скоро не только “бэху” отберут”, – иронично написал Опанасенко.

Нардеп в комментариях подтвердил, что это действительно его авто, а также пообещал в ближайшее время заплатить штраф.

“Спасибо. Сейчас заплатим. Скажите, Максим, а вы со своей зарплаты налоги платите?” – прокомментировал Дубинский.

Напомним, что этот Cadillac Escalade народный депутат купил 2 января 2020 и обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.

Ранее журналисты Bihus.info изучили базу данных штрафов за нарушение правил дорожного движения и нашли в ней чиновников и политиков.

Среди них – депутат Александр Дубинский. Его поймали на нарушении ПДД 11 раз. По данным полицейского реестра, оплатил Дубинский только один штраф.

За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснил свое положение “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – почти 2,5 миллиона долларов.

Например, редактору CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня положения семьи Дубинского.

Стоит отметить, что примерно половиной всех активов Дубинского обладает мама нардепа Алла Березовская. В частности, с 17 автомобилей семейства 7, включая Maserati, принадлежат матери нардепа.

Дубинский прокомментировал этот так: “Мама любит скорость”.