Так, 17 сентября 2020 года на одной из столичных дорог на внедорожнике Cadillac Escalade превысил скорость на 78 км/ч.
18 октября Максим Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, который был припаркован в неположенном месте и который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью нардепа Дубинского.
В ответ на публикацию Дубинский обозвал журналиста: “Машина моя. Штраф уплачен. Не завидуй, лох”.
21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.
“Похоже, скоро не только “бэху” отберут”, – иронично написал Опанасенко.
Нардеп в комментариях подтвердил, что это действительно его авто, а также пообещал в ближайшее время заплатить штраф.
“Спасибо. Сейчас заплатим. Скажите, Максим, а вы со своей зарплаты налоги платите?” – прокомментировал Дубинский.
Напомним, что этот Cadillac Escalade народный депутат купил 2 января 2020 и обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.
Ранее журналисты Bihus.info изучили базу данных штрафов за нарушение правил дорожного движения и нашли в ней чиновников и политиков.
Среди них – депутат Александр Дубинский. Его поймали на нарушении ПДД 11 раз. По данным полицейского реестра, оплатил Дубинский только один штраф.
За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснил свое положение “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – почти 2,5 миллиона долларов.
Например, редактору CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня положения семьи Дубинского.
Стоит отметить, что примерно половиной всех активов Дубинского обладает мама нардепа Алла Березовская. В частности, с 17 автомобилей семейства 7, включая Maserati, принадлежат матери нардепа.
Дубинский прокомментировал этот так: “Мама любит скорость”.
- Ранее сообщалось, что народный депутат Александр Дубинский, а ранее журналист, в 2014 году был автором фейка “Проститутки на Майдане”, снятого для одного из соратников Виктора Януковича. За такой сюжет ему должны были заплатить от 3 до 15 000 долларов.