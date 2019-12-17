Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский неординарно отметился в комментариях под публикацией пятого Президента Петра Порошенко.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, вчера на Facebook-странице Петр Порошенко опубликовал пост о сборе средств для залога, необходимого для освобождения киборга, генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу бронежилетов.

“Мне сообщили, что уже более 3 тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала Дмитрия Марченко. Каждый дал сколько смог”, – написал Порошенко.

Но тут в комментарии “пришел” народный депутат Александр Дубинский – ничего не написал, просто опубликовал три эмодзи:

Реакция людей не заставила себя ждать. Кто-то просто не сдерживался в высказываниях, а кто-то указывал на уровень культуры нардепа и на уровень коммуникации со стороны представителя правящей партии:

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, генерал Дмитрий Марченко является фигурантом дела о закупках Министерством обороны военного имущества — бракованных бронежителов — по завышенным ценам. 11 ноября он был арестован судом с правом внесения залога в 76 млн гривен, однако позднее Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что необходимую сумму удалось собрать, а внести залог готов Петр Порошенко.