Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский назвал "бродячим животным" журналиста, зафиксировавшего встречу Премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в киевском ресторане.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.

“Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит”, – пишет народный депутат.

При этом Дубинский заявил, что фотография Ермака и Гончарука сделана с расстояния в 4 метра.

Напомним, что корреспондент BuzzFeedNews Кристофер Миллер зафиксировал встречу Премье-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.