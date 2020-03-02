Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook.
“Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит”, – пишет народный депутат.
При этом Дубинский заявил, что фотография Ермака и Гончарука сделана с расстояния в 4 метра.
Напомним, что корреспондент BuzzFeedNews Кристофер Миллер зафиксировал встречу Премье-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.