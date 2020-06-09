Соответствующий пост Дубинский опубликовал в Telegram.

Как сообщалось ранее, в начале мая журналисты “Слідство.Інфо” выяснили, что в 2017 году народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский подавал документы на оформление румынского гражданства. Сам Дубинский не подтвердил журналистам, что подавал заявление на румынский паспорт, а также заявил, что у него нет иностранного гражданства, хотя он “имеет на это право”.

Во вторник, 9 июня, народный депутат Украины VIII созыва, член набсовета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу Дубинского о присвоении ему гражданства этой страны. Позднее Лещенко заявил, что обнародованная им информация была неточной, и окончательное решение касательно Дубинского будет принято не ранее, чем в августе — спустя почти два года после вероятной подачи нардепом заявки.

Спустя несколько часов после публикации Лещенко Дубинский отреагировал постом в своем Telegram-канале, назвав экс-нардепа “тупым долб***ом”.

“Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство. Через два часа сообщил, что еще не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время. Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно. Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы — тупой долб**б. По-румынски — nenorocit de dolby”, — написал он.

Стоит отметить, что в своем посте Дубинский исказил суть сообщения Лещенко. Так в заявлении Лещенко утверждалось, что Дубинский получил согласие румынской стороны предоставить ему гражданство. Дубинский же интерпретировал это как заявление о том, что гражданство уже выдали.

Факт наличия иностранного гражданства у Дубинского ранее в комментарии #Буквам опровергла его адвокат.