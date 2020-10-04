Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в списке “слуг народа” на выборы в Киевский облсовет присутствуют и другие нынешние и бывшие работники холдинга “1 + 1 Медиа”. В то же время, вторым номером после Дубинского в список вошел первый заместитель председателя Киевской ОГА Александр Скляров.
Под номером 4 в списке – бывший журналист “плюсов” и депутат от “слуг” Владимир Тимофийчук.
Под номером 9 в списке – журналист “1 + 1” Игорь Колтунов, известный тем, что его в кулуарах Верховной Рады обматерил экс-нардеп Олег Барна из “Блока Петра Порошенко”.
14-я в списке – продюсер “плюсов” Алена Шерепа; на 17-м и 19-м местах – также работницы “1 + 1” Наталья Книга и Мария Киселева.
Есть среди кандидатов и помощник-консультант нардепа Дубинский Станислав Семергей и Наталья Гунько – жена кандидата в народные депутаты Украины по избирательному округу №208 Анатолия Гунько.
В Киевский областной совет баллотируется от “слуги народа” и Максим Мельник – сын покойного бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника.
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- Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Дубинский снимал в центре Киеве видео о том, как ездит на велосипеде. Но спустя некоторое время пересел на Mercedes и уехал.
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