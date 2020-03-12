Об этом сообщает пресс-служба суда.
“Александр Дубинский просит ОАСК признать противоправным бездействие СБУ по не проведению всех необходимых мер для обеспечения защиты национальной безопасности страны от возможного дефолта государства вследствие неэффективного управления в сфере размещения государственных ценных бумаг”, – сказано в сообщении.
При этом в суде информируют, что в иске указаны ответчиками Администрация Государственной пограничной службы и Служба безопасности Украины, а третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на стороне ответчиков, глава Нацбанка Яков Смолий, экс-министр финансов Оксана Маркарова, а также первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Истец просит признать противоправность бездействия Администрации Госпогранслужбы по не проведению мер для обеспечения защиты нацбезопасности Украины.
Имеется в виду, что погранслужбой не были разработаны предложения для внесения законодательных изменений о запрете выезда без разрешения СБУ чиновникам категорий “А” и “Б” в течение года после проведения президентских, парламентских выборов и увольнения с должности.
В данный момент судом решается вопрос открытия производства.
- Ранее экс-совладелец “ПриватБанка”, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times сообщил, что выступает за объявление Украиной дефолта. Он выразил мнение, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда (МВФ), а также объявить дефолт по внешнему долгу.