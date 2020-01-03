Информация об этом содержится в декларации народного депутата.

В частности, Дубинский перед Новым годом получил в подарок от своей матери сразу три автомобиля общей стоимостью на более 2,5 млн грн.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G55, который стоит больше 1,2 млн грн, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн грн и Mercedes-Benz E 55 AMG почти за 350 тысяч грн.

Помимо того, 2 января 2020 года народный депутат купил Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.

Напомним, журналисты Bihus.info узнали, что народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.

За последние пять лет Дубинский купил 10 автомобилей, семь из которых – “Мерседесы”. Депутат объяснял свое состояние “талантом” телеведущего, стоимость имущества его семьи – около 2,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что редактору CNN с его зарплатой понадобится проработать около 20 лет, чтобы достичь уровня состояния семьи Дубинского.

Согласно документу, заместитель редактора New York Times зарабатывает 145 тыс. долларов в год, а штатный сотрудник Vice – 62 тыс. долларов. Редактор CNN зарабатывает 110 тыс. долларов плюс бонусы, а штатный сотрудник издания в Айове, работающий в газетной сети Lee Enterprises Inc. зарабатывает 33 тыс. долларов в год.