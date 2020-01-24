Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте, предложенном народным депутатом Дубинским, предусматривается, что при зарплате размером менее 10 минимальных (менее 47 230 гривен) подоходный налог будет составлять 18%.

При окладе размером от 10 до 20 минимальных заработных плат (от 47 230 до 94 460 гривен) подоходный налог составит 36%.

В свою очередь при размере оклада, превышающем 20 минимальных заработных плат (больше 94 460 гривен), из него предлагается вычитывать 54% подоходного налога.

Отмечается, что некоторые пользователи социальных сетей уже выразили свое возмущение подобной формой налогообложения, предложенной Александром Дубинским.

“Представьте что вы тот самый инвестор, которого так ждет власть. Вы решили работать вбелую и назначили зарплату начальнику отдела продаж в 50 тыс грн. С этой зарплаты, при такой прогрессивной шкале налогообложения, с нее будут вычтены 18 тыс НДФЛ (подоходный налог – Ред.) и 750 военного сбора. На руки сотрудник получит 31250. Как вам такая мотивация? Кстати, ещё вы заплатите 11 тыс ЕСВ (единый социальный взнос – Ред.). Итого, если вы хотите нанять человека, который на руки вбелую получит 31250 грн, это вам обойдется в 61000 грн”, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Петриченко.