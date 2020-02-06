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Дубинский про обыски на «1+1»: это не СБУ, а клоуны и быдло

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, коментируя обыски на телеканале "1+1", обозвал сотрудников СБУ клоунами и быдлом.

Четверг, 6 февраля 2020, 20:18

Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова, трансляция велась на Facebook-странице агентства УНН.

“15 января вечером впервые пленки появились в эфире. Согласно постановлению следственного судьи 20 (января, – ред.) была создана следственная группа.  29 января было получено постановление следственного судьи и вчера вы (СБУ, – ред.) наконец решились прийти на обыски. Это качество работы. 16 (января, – ред.) – событие, почти 5 (февраля – ред.) – они приходят с обысками. Я извиняюсь, это уже не парламентская лексика, это не служба безопасности – это клоуны”, – заявил Дубинский.

Он также заявил о “вызывающем поведении сотрудников СБУ”, которые проводили обыски.

“Сотрудники СБУ блокировали двери, пытались выстроить журналистов в шеренгу, забрать у них телефоны. “Если будете снимать, то мы их из рук повыбиваем”. Это называется словом быдло по-украински”, – отметил нардеп.

(Смотреть видео с 29:56 минуты, – ред.)

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.

  • Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
  • Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
  • После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.
Теги: Дубинский, обыски, СБУ, телеканал 1+1

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