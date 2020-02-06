Дубинский про обыски на «1+1»: это не СБУ, а клоуны и быдло

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, коментируя обыски на телеканале "1+1", обозвал сотрудников СБУ клоунами и быдлом.

Об этом он заявил во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова, трансляция велась на Facebook-странице агентства УНН.

“15 января вечером впервые пленки появились в эфире. Согласно постановлению следственного судьи 20 (января, – ред.) была создана следственная группа. 29 января было получено постановление следственного судьи и вчера вы (СБУ, – ред.) наконец решились прийти на обыски. Это качество работы. 16 (января, – ред.) – событие, почти 5 (февраля – ред.) – они приходят с обысками. Я извиняюсь, это уже не парламентская лексика, это не служба безопасности – это клоуны”, – заявил Дубинский.

Он также заявил о “вызывающем поведении сотрудников СБУ”, которые проводили обыски.

“Сотрудники СБУ блокировали двери, пытались выстроить журналистов в шеренгу, забрать у них телефоны. “Если будете снимать, то мы их из рук повыбиваем”. Это называется словом быдло по-украински”, – отметил нардеп.

(Смотреть видео с 29:56 минуты, – ред.)