Дубинский проводит «параллельный подсчет голосов» относительно своего исключения из «Слуги народа»

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

“Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН относительно моего исключения из фракции. Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть”, – написал Дубинский.

Он отметил, что это не его “персональный вопрос”, а вопрос “субъектности нашей страны и ее власти”.

Нардеп добавил письмо, которое, по его словам, направил всем депутатам от “Слуги народа”. В нем он просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию относительно своего исключения из фракции.

Как утверждает Дубинский, “параллельный подсчет голосов” он начал, чтобы “поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов соросят-пинчучат”.

Также он хочет “получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции “Слуга Народа”.

Накануне #Буквы сообщали, что депутаты от фракции “Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Дубинского. Ранее президент советовал нардепу выйти из фракции по собственному желанию.

Голосование по этому вопросу организовали в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.