Дубинский проводит «параллельный подсчет голосов» относительно своего исключения из «Слуги народа»

Об этом он сообщил в Telegram-канале.
“Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН относительно моего исключения из фракции. Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть”, – написал Дубинский.
Он отметил, что это не его “персональный вопрос”, а вопрос “субъектности нашей страны и ее власти”.
Нардеп добавил письмо, которое, по его словам, направил всем депутатам от “Слуги народа”. В нем он просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию относительно своего исключения из фракции.
Как утверждает Дубинский, “параллельный подсчет голосов” он начал, чтобы “поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов соросят-пинчучат”.
Также он хочет “получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции “Слуга Народа”.
Накануне #Буквы сообщали, что депутаты от фракции “Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Дубинского. Ранее президент советовал нардепу выйти из фракции по собственному желанию.
Голосование по этому вопросу организовали в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
- 28 января видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского.
- Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. Дубинский также сообщил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции “Слуги народа”.