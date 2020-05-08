Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский в 2017 году подавал документы на оформление румынское гражданство.

Об этом сообщается в расследовании издания “Слідство.інфо”.

Уточняется, что на момент подачи документов на румынское гражданство Дубинский работал журналистом.

В распоряжении расследователей попали копии паспортов Дубинского, его свидетельства о рождении, а также персональный номер, который был присвоен ему Национальным агентством по вопросам румынского гражданства.

По информации журналистов, Дубинский пользовался услугами специализированной фирмы в Черновцах. В фирме расследователям рассказали, что сегодня румынское гражданство можно оформить приблизительно за 5-6 тысяч евро, при этом не имея даже румынских корней (как формально требует румынское законодательство).

При этом расследователям неизвестно, была ли завершена процедура предоставления Дубинскому румынского гражданства.

Также отмечается, что сам Дубинский не подтвердил, что подавал заявление на румынский паспорт, а также заявил, что у него нет иностранного гражданства, хотя он “имеет на это право”.