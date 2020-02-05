Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Слуги народа”, бывший журналист телеканала Александр Дубинский.

“Прямо сейчас на телеканале “1+1″ по адресу Куреневская, 18 идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться журналистам и коллегам-депутатам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко. Но лейтенант Баканов, видимо, совсем ид_от”, — написал Дубинский.

По словам нардепа, правоохранители проводят обыски по решению суда в деле о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике.

В частности, обыски проводятся на рабочем месте журналиста Евгению Куксина, а их целью является якобы обнаружение записывающих средств, с помощью которых могла вестись прослушка в кабинете главы правительства.

Напомним, указанные записи распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

Gepostet von Alexander Prepodobnyi am Mittwoch, 5. Februar 2020

ОБНОВЛЕНО (18:30): В комментарии #Буквам спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила, что спецслужба проводит обыски по решению суда. Сообщить информацию о том, в рамках какого производства проходят следственные действия и какова его квалификация, спикер отказалась.

“Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит, обыски проходят по решению суда. Никакой детальной информации до завершения активных следственных действий обнародовать не можем”, — сказала она.