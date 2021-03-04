Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее объявление сегодня во время заседания ВР сделал спикер Дмитрий Разумков.
Объединение называется “Дубина – слуга украинского народа”. Его главой является Дубинский, которого ранее исключили из фракции “Слуги народа” из-за введенных против него санкций США.
“Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения “Дубина – слуга украинского народа”. Глава – Дубинский Александр Анатольевич”, – объявил Разумков.
Состав этого объединения не объявлялся, однако данные об этом опубликовал нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.
По его информации, в состав объединения, кроме Дубинского, вошли нардепы:
• Алексей Мовчан (“Слуга народа”);
• Сергей Швец (“Слуга народа”);
• Антон Поляков (группа “За майбутне”, ранее был в “Слуге народа”);
• Анастасия Ляшенко (“Слуга народа”);
• Андрей Боблях (“Слуга народа”);
• Дмитрий Черный (“Слуга народа”).
Что известно об исключении Дубинского из состава “слуг народа”
Вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.
Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.
О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинского после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.
Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.
2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею
Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.
#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.
- Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
- Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
- 28 января видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского.
- Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. Дубинский также сообщил, что не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции “Слуги народа”.
- Партия “Слуга народа” заказала рекламу в Facebook для поста о том, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции после введения против него санкций Госказначейством США.