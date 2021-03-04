Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее объявление сегодня во время заседания ВР сделал спикер Дмитрий Разумков.

Объединение называется “Дубина – слуга украинского народа”. Его главой является Дубинский, которого ранее исключили из фракции “Слуги народа” из-за введенных против него санкций США.

“Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения “Дубина – слуга украинского народа”. Глава – Дубинский Александр Анатольевич”, – объявил Разумков.

Состав этого объединения не объявлялся, однако данные об этом опубликовал нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

По его информации, в состав объединения, кроме Дубинского, вошли нардепы:

• Алексей Мовчан (“Слуга народа”);

• Сергей Швец (“Слуга народа”);

• Антон Поляков (группа “За майбутне”, ранее был в “Слуге народа”);

• Анастасия Ляшенко (“Слуга народа”);

• Андрей Боблях (“Слуга народа”);

• Дмитрий Черный (“Слуга народа”).

Что известно об исключении Дубинского из состава “слуг народа”

Вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” приняла решение исключить Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.

Поводом для инициирования вопроса об исключении нардепа из фракции стало внесение его в санкционный список США.

О том, что в “Слуге народа” рассматривают сценарий исключения Дубинского после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания фракции в понедельник, 25 января. Оно проходило с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда сообщалось, что президент предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуги народа”. Депутат отказался, и относительно его судьбы коллеги по фракции решили определиться путем опроса.

Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.

2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другиею

Отмечалось, что юридические и физические лица, в отношении которых санкции были введены, “являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачем, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года”. В заявлении Деркача называют человеком, который более 10 лет является “активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский, как считается, способствовали действиям Деркача по распространению вбросов касательно Джо Байдена, тогда еще кандидата в президенты США.

#Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.