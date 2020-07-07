Народный депутат от фракции "Слуги народа", который претендует на должность мэра Киева, Александр Дубинский устроил пробку на Южном мосту в Киеве, снимая ролик для своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает издание “Бабель”.

Отмечается, что Дубинский устроил съемки в час пик. Его зеленый Mercedes-Benz G-Class остановился посреди проезжей части, а сам нардеп пересел на велосипед.

Информацию о съемке на Южном мосту Дубинский подтвердил в своей Facebook-группе.

“Продолжаем велоэксперимент в столице туевых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршруту, которого нет”, – написал он.

При этом, о пробке Дубинский не написал ничего.