Об этом сообщает издание “Бабель”.
Отмечается, что Дубинский устроил съемки в час пик. Его зеленый Mercedes-Benz G-Class остановился посреди проезжей части, а сам нардеп пересел на велосипед.
Информацию о съемке на Южном мосту Дубинский подтвердил в своей Facebook-группе.
“Продолжаем велоэксперимент в столице туевых велодорожек. Сегодня едем с Позняков до улицы Пушкинской по веломаршруту, которого нет”, – написал он.
При этом, о пробке Дубинский не написал ничего.
- Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Дубинский снимал в центре Киеве видео о том, как ездит на велосипеде. Но спустя некоторое время пересел на Mercedes и уехал.