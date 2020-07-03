Covid-19 Украина

обновлено 03.07.2020 в 10:01

Всего:

46763(+876)

Болеют:

24993(+876)

Выздоровели:

20558(+505)

Умерло:

1212(+27)

10:48 Медики тестируют 17 вакцин от коронавируса на стадии клинических исследований
10:32 МОЗ создало медицинский совет для реформирования системы здравоохранения
10:14 Украинец выдал фото порноактера за изображение царя Петра I, а в РФ поверили
09:48 Дубинский удалил пост о том, что еб*т в рот Смолия на «1+1»
09:27 Египет принял первых украинских туристов после трехмесячного перерыва
08:43 В мире – новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19
08:38 3 июля: какие праздники отмечают в Украине и в мире
08:07 Польша возобновила карантин для пассажиров, прилетающих из Украины
07:35 Во Львове запретили работу ночных клубов
01:51 Apple выкупила права на новый фильм с Уиллом Смитом за $120 млн
01:06 У Зеленского утверждают, что политического давления на Нацбанк не было
00:35 Netflix показал трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
00:16 Глава Минфина Марченко заявил, что в Украине нет роста безработицы 

02 июля

23:57 «Слуга народа» Дубинский заявил, что еб*т в рот Смолия на «1+1»
22:21 Ко Дню регги вышел новый клип на песню Боба Марли No Woman No Cry — видео
21:41 Ленни Кравиц выпустит мемуары о первых 25 годах его жизни
21:30 В Алабаме устраивают опасные вечеринки: заразившемуся COVID-19 обещают приз 
21:25 Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные ограничения, – главный санврач
20:59 Нацсовет: Заявления Медведчука угрожают нацбезопасности
20:40 Изъятие оборудования ВСУ: ГБР расследует правомерность действий своих сотрудников
Эксклюзив
20:07 Как Юзик на заседании Рады шоколадом Roshen лакомился — фото 
19:53 За сутки в мире зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом
19:34 Украинский репер DeltaA: что о нем известно 
19:04 В Польше столкнулись грузовики и автобус, десятки пострадавших
18:56 «Динамо» просит МОЗ допустить фанатов на финал Кубка Украины
18:26 Украинский фильм «Мир вашему дому!» одержал победу на кинофестивале в США
18:00 «Укрзализныця» запускает еще 6 региональных поездов

Дубинский удалил пост о том, что еб*т в рот Смолия на «1+1»

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский удалил свой вчерашний пост о том, что "еб*т в рот" подавшего в отставку главу Национального банка Якова Смолия в эфире на телеканале "1+1".

Пятница, 3 июля 2020, 09:48

Поста уже нет в ленте Instagram.

В четверг, 2 июля, главной темой ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” стало заявление главы Нацбанка Якова Смолия. Эксперты и политики в студии обсуждают возможные последствия для экономики Украины после отставки главы НБУ. Но по словам нардепа от президентской партии, они “еб*т” Смолия.

“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”, – написал Дубинский.

Теги: Дубинский, Слуга народа, Яков Смолий, Нацбанк

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться