Дубинский удалил пост о том, что еб*т в рот Смолия на «1+1»

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский удалил свой вчерашний пост о том, что "еб*т в рот" подавшего в отставку главу Национального банка Якова Смолия в эфире на телеканале "1+1".

Поста уже нет в ленте Instagram.

В четверг, 2 июля, главной темой ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” стало заявление главы Нацбанка Якова Смолия. Эксперты и политики в студии обсуждают возможные последствия для экономики Украины после отставки главы НБУ. Но по словам нардепа от президентской партии, они “еб*т” Смолия.

“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”, – написал Дубинский.