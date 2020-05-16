#Буквы собрали всю историю скандала.
Эфир вчерашнего шоу был посвящен обсуждению зеленой энергетики.
Так, в 20:12 Дубинский написал на своей странице в Facebook, что отправляется в студию для участия в шоу.
“Еду в студию “Свободы слова” Савика Шустера на ТРК Украина. Изначально мне предлагали включиться на всю программу по Skype, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей — не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу. До встречи в 21:00. Я за вас”, – написал он.
Позже нардеп сообщил, что в студию его пускать отказались. По его словам, причиной послужило то, что он был намерен критиковать Рината Ахметова, который владеет телеканалом “Украина”, на котором выходит шоу, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, которую обвиняют в лоббировании интересов Ахметова.
“Савик Шустер обо**рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на**ывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире”, – заявил Дубинский.
Через некоторое время заместитель главы фракции “Слуги народа“, которая ответственна за сферу коммуникаций Евгения Кравчук заявила, что Дубинский решил ехать в студию, потому что за несколько часов до эфира редакция якобы не смогла связаться с нардепом.
”Да, Андрей Герус (глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады, – ред.) действительно отказался принять участие в эфире, так, редакция настоятельно приглашали вместо Александра Дубинского, зная его позицию, которая является альтернативной позиции врио министра энергетики и охраны окружающей среды, и абсолютного большинства других гостей этого эфира. Да, участие Александра проанонсировали за сутки до эфира. Предварительная договоренность была в формате включения онлайн на весь эфир. Но почему-то за несколько часов до эфира редакция ”не смогла связаться” со спикером, хотя он был онлайн. Вполне естественно Александр решил вместо этого приехать в студию”, – написала она на своей странице в Facebook.
В комментариях к посту Кравчук Павел Елизаров, который заведует студией Савика Шустера, написал, что это не правда.
В пресс-службе шоу напомнили, что Дубинский был приглашен присоединиться к обсуждению через Skype. Это приглашение он получил за день до выхода программы. И его участие именно по видеосвязи было подтверждено пресс-службой.
“С обеда пятницы, в день выхода программы, ответственные редакторы программы “Свобода слова Савика Шустера” пытались связаться с господином Дубинский, чтобы заблаговременно протестировать с ним Skype-связь. Однако он не отвечал, что подтверждаем скриншотом переписки. О том, что Александр Дубинский собирается физически приехать на эфир, редакция узнала из его сообщения в Facebook менее чем за час до начала прямого эфира”, – отметили в пресс-службе шоу.
Там также отметили, что считают весь ажиотаж вокруг этой ситуации личным пиаром нардепа.
В комментарии корреспонденту #Букв Елизаров объяснил, что Дубинский сам решил приехать в студию практически перед самим эфиром. В студию его не пустили, потому что в условиях карантина там может находится восемь человек.
“Он сам передумал и поехал посмотреть в глаза министру. Там не было никакой проблемы со связью, Дубинский в восемь часов вечера решил поехать в студию живьем, к сожалению, мы не могли технически его пустить: у нас восемь кресел стояло и свет у нас специально выставляется. Куда я его посажу? На руки к кому-то? Если бы приехал Герус – это глава комитета, мы бы его поставили к микрофону, но Дубинский не энергетик. Поэтому изначально была логика, и он об этом прекрасно знал. Он сам решил ехать, а пресс-служба партии это почему-то переврала. И Кравчук в 22:00 пишет, что мы его не пустили и он не мог связаться. Давайте посмотрим, чем это закончится”, – сказал он.
- Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций ради олигарха Рината Ахметова.