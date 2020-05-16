15 мая народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского не пустили в студию шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером. Он уверен, что это связано с его намерением критиковать Рината Ахметова. В редакции шоу утверждают, что его изначально не должно было быть в студии: Дубинский должен был включится через Skype, а весь ажиотаж вокруг скандала он делает для пиара.

#Буквы собрали всю историю скандала.

Эфир вчерашнего шоу был посвящен обсуждению зеленой энергетики.

Так, в 20:12 Дубинский написал на своей странице в Facebook, что отправляется в студию для участия в шоу.

“Еду в студию “Свободы слова” Савика Шустера на ТРК Украина. Изначально мне предлагали включиться на всю программу по Skype, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей — не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу. До встречи в 21:00. Я за вас”, – написал он.

Позже нардеп сообщил, что в студию его пускать отказались. По его словам, причиной послужило то, что он был намерен критиковать Рината Ахметова, который владеет телеканалом “Украина”, на котором выходит шоу, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, которую обвиняют в лоббировании интересов Ахметова.

“Савик Шустер обо**рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на**ывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире”, – заявил Дубинский.

Через некоторое время заместитель главы фракции “Слуги народа“, которая ответственна за сферу коммуникаций Евгения Кравчук заявила, что Дубинский решил ехать в студию, потому что за несколько часов до эфира редакция якобы не смогла связаться с нардепом.

”Да, Андрей Герус (глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады, – ред.) действительно отказался принять участие в эфире, так, редакция настоятельно приглашали вместо Александра Дубинского, зная его позицию, которая является альтернативной позиции врио министра энергетики и охраны окружающей среды, и абсолютного большинства других гостей этого эфира. Да, участие Александра проанонсировали за сутки до эфира. Предварительная договоренность была в формате включения онлайн на весь эфир. Но почему-то за несколько часов до эфира редакция ”не смогла связаться” со спикером, хотя он был онлайн. Вполне естественно Александр решил вместо этого приехать в студию”, – написала она на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту Кравчук Павел Елизаров, который заведует студией Савика Шустера, написал, что это не правда.

В пресс-службе шоу напомнили, что Дубинский был приглашен присоединиться к обсуждению через Skype. Это приглашение он получил за день до выхода программы. И его участие именно по видеосвязи было подтверждено пресс-службой.

“С обеда пятницы, в день выхода программы, ответственные редакторы программы “Свобода слова Савика Шустера” пытались связаться с господином Дубинский, чтобы заблаговременно протестировать с ним Skype-связь. Однако он не отвечал, что подтверждаем скриншотом переписки. О том, что Александр Дубинский собирается физически приехать на эфир, редакция узнала из его сообщения в Facebook менее чем за час до начала прямого эфира”, – отметили в пресс-службе шоу.

Там также отметили, что считают весь ажиотаж вокруг этой ситуации личным пиаром нардепа.

В комментарии корреспонденту #Букв Елизаров объяснил, что Дубинский сам решил приехать в студию практически перед самим эфиром. В студию его не пустили, потому что в условиях карантина там может находится восемь человек.

“Он сам передумал и поехал посмотреть в глаза министру. Там не было никакой проблемы со связью, Дубинский в восемь часов вечера решил поехать в студию живьем, к сожалению, мы не могли технически его пустить: у нас восемь кресел стояло и свет у нас специально выставляется. Куда я его посажу? На руки к кому-то? Если бы приехал Герус – это глава комитета, мы бы его поставили к микрофону, но Дубинский не энергетик. Поэтому изначально была логика, и он об этом прекрасно знал. Он сам решил ехать, а пресс-служба партии это почему-то переврала. И Кравчук в 22:00 пишет, что мы его не пустили и он не мог связаться. Давайте посмотрим, чем это закончится”, – сказал он.