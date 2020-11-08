Об этом рассказывают #Буквы.
“Официальные лица Украины поздравили Байдена с победой. Однако я считаю, что пока не установлен юридический факт результатов выборов и не завершены все необходимые процедуры, в условиях, когда второй кандидат не признаёт пока этих результатов, – необходимо воздерживаться от каких-либо признаний (или непризнания) результатов, а также от оценки выборов”, – сказал Дубинский.
А еще он заявил о своей принципиальной позиции – “невмешательства в выборы в других государствах”.
Дубинский и “пленки Деркача”
Напомним, что нардеп Дубинский активно помогал коллеге Андрею Деркачу, который находится в санкционном списке правительства США, выходил с ним на пресс-конференции, отсылал письма с дезинформацией топ-чиновникам США.
В октябре 2019 внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат Александр Дубинский зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины. Так, нардепы хотели расследований относительно:
- деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,
- Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,
- отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,
- “незаконного лоббирования” во время добычи и поставки на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,
- “незаконных действий” правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.
20 ноября 2019 Дубинский, ссылаясь на Деркача, заявил, что Генеральная прокуратура выписала подозрение эксминистр экологии и владельцу Burisma Group Николай Злочевский.
“Байден и партнеры спокойно получили свои 16 млн долларов за услуги в рамках работы Burisma Group. Вознаграждалась сын вице-президента Джо Байдена за свои услуги” полученными преступным путем отмытым деньгами “. Байден получил деньги, источником которых является не бизнес-деятельность или консультации – это деньги украинских граждан. Украденные. Они были получены преступным путем – так считают в Генеральной прокуратуре”, – подчеркнул Деркач.
А по словам Дубинского, полученные деньги – это мостик между Burisma Group и Байденом.
19 мая 2020 народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии ексвицепрезидента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Деркач заявил, что ему эту запись передали журналисты-расследователи. Велись разговоры в 2015-2016 гг. И в них говорится о необходимости освобождения в то время генпрокурора Виктора Шокина, “который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена”.
После публикации пленок в американской прессе появились сообщения о том, что Владимир Зеленский снова стал фигурантом в американском предвыборном соперничестве между Джо Байденом и Дональдом Трампом.знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.
Тогда Александр Дубинский заявил, что “пленки Деркача” – это абсолютное подтверждение государственной измены Порошенко.
21 мая Комитет Сената Конгресса США запросил документы о работе Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в украинской энергетической компании Burisma. А семь бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок направлена на разъединение двух стран.
Позже Государственное бюро расследования вызвало Петра Порошенко на допрос.
23 июня 2020 Андрей Деркач опубликовал новые “пленки Байдена и Порошенко”. В комментариях к аудиозаписей нардеп Деркач называет Онищенко “прямой угрозой для Порошенко».
“Онищенко имел записи его личных разговоров с Порошенко. Угрозу со стороны Онищенко Порошенко также обсуждал с Байденом. Дерзким фактором является незаконное использование Порошенко спецслужб иностранных государств для оказания давления на своего бывшего подельника и гражданина Украины “, – отметил Деркач.
В начале октября 2020 Центр противодействия коррупции обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о преступлении депутатов Деркача и Дубинского, которые во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с Джо Байденом и украинскими общественными организациями.
Свои заявления Деркач и Дубинский не подтверждали никакими фактами. А еще они инициировали создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по этому поводу и направили письма с дезинформацией высокопоставленным чиновникам США.
В ЦПК отметили, что действия Деркача и Дубинского могут расцениваться как государственная измена. А в ОГП отказалась открывать уголовное дело относительно их госизмены.
Напомним, что министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и трех граждан России “в связи с вмешательством в американские выборы и кибератаками”.
Тогда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что приветствует санкции против указанных граждан. “Мы приветствуем санкции против Андрея Деркача и трех граждан России, связанных с” Агентством Интернет-исследований “, фермы троллей, за усилия, направленные на вмешательство в выборы в США. США будут использовать все инструменты национальной власти для защиты наших выборов”, – отметил Помпео.