Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, комментируя победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил, что пока не установлено юридический факт результатов выборов, следует воздержаться от официального признания этих самых результатов. И сам Дубинский не раз заявлял о якобы коррупционные связи между украинской компанией Burisma Group и Байденом, а еще присылал письма с дезинформацией высокопоставленным чиновникам США.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Официальные лица Украины поздравили Байдена с победой. Однако я считаю, что пока не установлен юридический факт результатов выборов и не завершены все необходимые процедуры, в условиях, когда второй кандидат не признаёт пока этих результатов, – необходимо воздерживаться от каких-либо признаний (или непризнания) результатов, а также от оценки выборов”, – сказал Дубинский.

А еще он заявил о своей принципиальной позиции – “невмешательства в выборы в других государствах”.

Дубинский и “пленки Деркача”

Напомним, что нардеп Дубинский активно помогал коллеге Андрею Деркачу, который находится в санкционном списке правительства США, выходил с ним на пресс-конференции, отсылал письма с дезинформацией топ-чиновникам США.

В октябре 2019 внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат Александр Дубинский зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины. Так, нардепы хотели расследований относительно:

деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,

Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,

отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,

“незаконного лоббирования” во время добычи и поставки на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,

“незаконных действий” правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.

20 ноября 2019 Дубинский, ссылаясь на Деркача, заявил, что Генеральная прокуратура выписала подозрение эксминистр экологии и владельцу Burisma Group Николай Злочевский.

“Байден и партнеры спокойно получили свои 16 млн долларов за услуги в рамках работы Burisma Group. Вознаграждалась сын вице-президента Джо Байдена за свои услуги” полученными преступным путем отмытым деньгами “. Байден получил деньги, источником которых является не бизнес-деятельность или консультации – это деньги украинских граждан. Украденные. Они были получены преступным путем – так считают в Генеральной прокуратуре”, – подчеркнул Деркач.

А по словам Дубинского, полученные деньги – это мостик между Burisma Group и Байденом.

19 мая 2020 народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии ексвицепрезидента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Деркач заявил, что ему эту запись передали журналисты-расследователи. Велись разговоры в 2015-2016 гг. И в них говорится о необходимости освобождения в то время генпрокурора Виктора Шокина, “который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена”.

После публикации пленок в американской прессе появились сообщения о том, что Владимир Зеленский снова стал фигурантом в американском предвыборном соперничестве между Джо Байденом и Дональдом Трампом.знову став фігурантом в американському передвиборчому суперництві між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Тогда Александр Дубинский заявил, что “пленки Деркача” – это абсолютное подтверждение государственной измены Порошенко.

21 мая Комитет Сената Конгресса США запросил документы о работе Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в украинской энергетической компании Burisma. А семь бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок направлена ​​на разъединение двух стран.

Позже Государственное бюро расследования вызвало Петра Порошенко на допрос.

23 июня 2020 Андрей Деркач опубликовал новые “пленки Байдена и Порошенко”. В комментариях к аудиозаписей нардеп Деркач называет Онищенко “прямой угрозой для Порошенко».

“Онищенко имел записи его личных разговоров с Порошенко. Угрозу со стороны Онищенко Порошенко также обсуждал с Байденом. Дерзким фактором является незаконное использование Порошенко спецслужб иностранных государств для оказания давления на своего бывшего подельника и гражданина Украины “, – отметил Деркач.

В начале октября 2020 Центр противодействия коррупции обратился в Офис Генерального прокурора с заявлением о преступлении депутатов Деркача и Дубинского, которые во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с Джо Байденом и украинскими общественными организациями.

Свои заявления Деркач и Дубинский не подтверждали никакими фактами. А еще они инициировали создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по этому поводу и направили письма с дезинформацией высокопоставленным чиновникам США.

В ЦПК отметили, что действия Деркача и Дубинского могут расцениваться как государственная измена. А в ОГП отказалась открывать уголовное дело относительно их госизмены.

Напомним, что министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и трех граждан России “в связи с вмешательством в американские выборы и кибератаками”.

Тогда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что приветствует санкции против указанных граждан. “Мы приветствуем санкции против Андрея Деркача и трех граждан России, связанных с” Агентством Интернет-исследований “, фермы троллей, за усилия, направленные на вмешательство в выборы в США. США будут использовать все инструменты национальной власти для защиты наших выборов”, – отметил Помпео.