Соответствующее заявление Дубинский сделал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, Офис президента требовал от него создания парламентской временной следственной комиссии по “пленкам”, а также участия в пресс-конференции, на которой они были обнародованы.

“Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной Рады по теме “пленок Порошенко – Байдена”. И именно Офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал соответствующие пленки. Так вот, специально для аферистов и мошенников с улицы Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался. И тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции “Слуги народа” в парламенте Давиду Арахамии”, – заявил Дубинский.

По утверждению Дубинского, Арахамия “пытается замести свои следы в деле “Порошенко-Байдена”.

“Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию относительно обнародованных Деркачем пленок. Именно Арахамия проводил через регламентный комитет ВР соответствующее постановление и затем регистрировал его и собирался вынести в повестку дня Рады”, – добавил он.

Дубинский также назвал президента Владимира Зеленского “монархом”. Нардеп утверждает, что требовал от главы государства открытия производства против Андрея Деркача (в ответ на санкции США), однако до сих пор “ни СБУ, ни лично наш монарх так и не удосужились это сделать”.

“Офис президента не просто согласовывал соответствующие действия, а активно принимал в них участие. Моей же позицией является невмешательство во внутренние дела любых государств”, – заверил Дубинский.

Что известно о “пленках Деркача”

В мае прошлого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США и нынешнего американского лидера Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе глава контрразведки напомнил о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.