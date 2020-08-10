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Дубинский обвинил Рабиновича в краже поста о протестах в Беларуси

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский обвинил нардепа от "Оппозиционной платформы - "За життя" Вадима Рабиновича в краже поста о протестах в Беларуси.

Понедельник, 10 августа 2020, 13:58

Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

Так, Дубинский и Рабинович на своих страницах в Facebook опубликовали одинаковые сообщения о протестах в Беларуси после президентских выборов.

“В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну”, – говорится в сообщении.

Через час после публикации Дубинского на странице Рабиновича появился пост с таким же текстом. Через 2 часа Рабинович дописал к своему заявлению подпись “Из сети”.

Позже Дубинский обвинил Рабиновича в краже текста.

“Вадим Рабинович украл мой утренний пост о Беларуси без ссылки на авторство. Прошу его указать и в дальнейшем придерживаться авторских прав”, – отметил “слуга народа”.

Рабинович в свою в очередь назвал Дубинского “ябедой”.

“Распространение умных мыслей – это наша работа. Я был уверен, что мой пост Вас порадует. Мы же за идею. Но узнав, что вас это задело, я добавил: из сети. Если вы себя сетью не считаете, то могу поставить вашу фамилию. Хотите: могу вообще всегда на вас ссылаться. И последнее: а вы, оказывается – ябеда! ” – ответил нардеп от “ОПЗЖ”.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

Теги: вибори в Білорусі, Вадим Рабинович, вибори в Білорусі, Дубинский, ОПЗЖ, протести в Білорусі, Слуга народа

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