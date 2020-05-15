Нардепа Александра Дубинского отказались пускать в студию шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером. Он уверяет, что это связано с его намерением критиковать Рината Ахметова.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодняшний эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”, посвящен обсуждению зеленой энергетики. В студии присутствует, в частности, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которую обвиняют в лоббировании интересов олигарха, владельца ДТЭК Рината Ахметова.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также должен был принять участие в шоу, однако его не пустили в студию, о чем он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, причиной послужило то, что он был намерен критиковать Рината Ахметова, который владеет телеканалом, на котором выходит шоу, а также и.о. министра Буславец.

“Савик Шустер обо**рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на**ывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире”, — заявил Дубинский.

В свою очередь редакция “Свободы слова” заверили, что народного депутата не могут пустить в студию из-за карантинных ограничений.

“Очень много комментариев о том, что Александр Дубинский не попал в нашу студию физически. Еще раз подчеркну, что мы приглашали его для участия по Skype. Александр этого не захотел, он захотел прийти в нашу студию физически. Но мы этого разрешить не можем, поскольку у нас придерживаются все карантинных мер: дистанция между участниками 1,5 метра, чтобы обезопасить наших гостей и редакцию. Как видите, и я в маске работаю”, — сказал корреспондент шоу во время онлайн-трансляции.

ОБНОВЛЕНО:

Ведущий шоу Савик Шустер также не оставил ситуацию без внимания. Он объяснил, что в студии могут находиться одновременно не более 8 человек, и эти места заняты гостями.

Одно из мест должен был занять Андрей Герус, глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Однако он от участия в шоу отказался.

Вместо Геруса был приглашен Александр Дубинский, он должен был принять участие в шоу дистанционно, однако в последний момент решил приехать в студию. В результате ему пришлось отказать в участии в программе.

“Я с сегодняшнего утра знал, что он на включении на всю программу. Мы ему звонили и все это было согласовано, есть переписка наших редакторов с ним. Все согласовано: Дубинский в эфире на протяжении всей программы на включении, на расстоянии, не в студии, потому что здесь места заняты. Нормально? Нормально! Но нет! За 40 минут до программы человек решил приехать сюда, устроить весь этот шухер на проходной, выйти в прямой эфир на своем стриме, говорить какие-то глупости и вранье, чистое абсолютное вранье!”, — объяснил Шустер.

Также телеведущий обвинил нардепа в том, что он устроил провокацию с целью личного пиара.

“Новое поколение у власти! Прозрачное, честное, хорошее! Ну врать-то не надо! Вы не воруете, но и не врите! Это чистое, абсолютное вранье, подстава, личный пиар, провокация… Это то, что вы делаете. Вы хотите вернуться к прежним временам? Вперед и с песней”, — добавил Шустер.