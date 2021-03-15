Народный депутат Александр Дубинский исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководству партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы со ссылкой на рапоряжение главы партии Александра Корниенко.

На 14 марта 2021 года было созвано собрание Киевской облорганизации “Слуги народа” относительно переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым главой Киевской областной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

“В свою очередь Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по его инициативе в тот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании главы и избрание членов политсовета Киевской областной организации. Однако рассмотрение вопроса об избрании главы структурного образования партии “Слуга народа” невозможно без предварительного утверждения главой партии и согласования головами политсовета и национального совета общин – в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. устава”, – говорится в заявлении политсилы.

В “Слуге народа” отмечают, что своими действиями Дубинский грубо нарушил требования устава и дискредитировал партию.

Отмечется, что Дубинский может обжаловать решение о его исключении на следующем съезде партии.

Как известно, 13 марта в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.

Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде. 2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.