Про це за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
Польський лідер оголосив, що лідери “Бухарестської дев’ятки” (східноєвропейських країни-членів НАТО, а саме Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії) обговорять безпекову ситуацію в Україні на саміті, що відбудеться наступного тижня в столиці Румунії.
Також Дуда зазначив, що це питання підійматимуть на саміті НАТО в червні, де також обговорюватимуть дорожню карту щодо приєднання України до НАТО. Президент Польщі акцентував на підтримці України на шляху до вступу до Альянсу.
“Це, по-перше, питання безпеки України, а значить — всієї Центральної Європи. По-друге, це питання формалізації вказівок для Україні на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Зараз це принципове питання, і ми, і наші друзі в нашій частині Європи підтримуємо Україну в цьому”, — запевнив Анджей Дуда.
Президент Польщі зауважив, що обговорюватиметься і питання концентрації російських військ біля кордону України.
“Думаю, що питання України і Білорусі будуть дуже важливими. Особливо — України і російської присутності біля українських кордонів”, — наголосив польський лідер.
- Нагадаємо, 6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону. Зеленський під час розмови наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава Української держави наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі запевнила, що США підтримують бажання України стати членом НАТО і сприятимуть цьому.
- Наразі Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка має прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.