Об этом свидетельствует соцопрос службы Pollster для программы “Wiadomości” польского телеканала TVP1.

Отмечается, что 51,14% респондентов намерены поддержать действующего президента Анджея Дуду во втором туре выборов.

В то же время 48,86% готовы проголосовать за кандидата “Гражданской платформы”, мэра Варшавы Рафала Тшасковського.

В социологическом исследовании, которое проводилось с 30 июня по 1 июля, приняли участие 1018 человек.

Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.