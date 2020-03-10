Об этом пишет польское издание Gazeta.pl.
Дуда категорически заявил, что, пока он будет президентом, он не допустит, чтобы в Польше были легализированы гражданские партнерства или однополые браки.
“Брак – это союз женщины и мужчины. И такую семью должно поддерживать польское государство. (…) Ничего другого в браке быть не может, и ничего подобного браку”, – отметил он, добавив, что пока он будет президентом, то “абсолютно никаких изменений в этой сфере произойдет.
Дуда также подчеркнул, что “выступает за жизнь” и подпишет закон, ужесточающий право на аборты.
“Я никогда не скрывал этого и всегда заявлял об этом. Я сказал, что если ко мне попадет закон, запрещающий аборты по евгеническим причинам, который, следовательно, разумно ограничивает возможность осуществления абортов, то я такой закон непременно подпишу”, – сказал он.
Следует отметить, что в начале февраля Дуда заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар.
“Если речь идет о статусе близкого человека, облегчающем такие вопросы, как взаимная поддержка, забота, возможность узнать о состоянии здоровья, то как президент подписание такого закона я всерьез рассмотрю, – отметил он. – Тем более что такой закон коснется всех живущих в неформальных отношениях”.
10 мая в Польше состоятся президентские выборы. За кресло главы государства будут бороться более 20 кандидатов. Лидером гонки, согласно опросам, является действующий президент Анджей Дуда. Вероятнее всего во втором туре он встретится с представителем оппозиционной “Гражданской коалиции” Малгожатой Кидавой-Блонской, выступающая за гражданские партнерства. Шанс попасть во второй тур есть и у лидера коалиции левых сил Роберта Бедроня – евродепутата и открытого гея.
В августе 2019 года соцопрос агенства IPSOS показал, что более 60% поляков поддерживают введение гражданских партнерств, около 40% выступили в поддержку полноценных браков для однополых пар.
- В январе 2018 года депутаты Сейма Польши отклонили предложения о смягчении строгих ограничений на аборты.
- В Польше 23 марта 2018 года прошли протесты против намерений властей страны ужесточить законодательство об абортах.