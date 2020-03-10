Президент Польши Анджей Дуда неожиданно передумал и отказался от своих слов о возможности подписания закона о гражданских партнерствах. Зато высказался в поддержку об ужесточении законодательства об абортах.

Об этом пишет польское издание Gazeta.pl.

Дуда категорически заявил, что, пока он будет президентом, он не допустит, чтобы в Польше были легализированы гражданские партнерства или однополые браки.

“Брак – это союз женщины и мужчины. И такую семью должно поддерживать польское государство. (…) Ничего другого в браке быть не может, и ничего подобного браку”, – отметил он, добавив, что пока он будет президентом, то “абсолютно никаких изменений в этой сфере произойдет.

Дуда также подчеркнул, что “выступает за жизнь” и подпишет закон, ужесточающий право на аборты.

“Я никогда не скрывал этого и всегда заявлял об этом. Я сказал, что если ко мне попадет закон, запрещающий аборты по евгеническим причинам, который, следовательно, разумно ограничивает возможность осуществления абортов, то я такой закон непременно подпишу”, – сказал он.

Следует отметить, что в начале февраля Дуда заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар.

“Если речь идет о статусе близкого человека, облегчающем такие вопросы, как взаимная поддержка, забота, возможность узнать о состоянии здоровья, то как президент подписание такого закона я всерьез рассмотрю, – отметил он. – Тем более что такой закон коснется всех живущих в неформальных отношениях”.

10 мая в Польше состоятся президентские выборы. За кресло главы государства будут бороться более 20 кандидатов. Лидером гонки, согласно опросам, является действующий президент Анджей Дуда. Вероятнее всего во втором туре он встретится с представителем оппозиционной “Гражданской коалиции” Малгожатой Кидавой-Блонской, выступающая за гражданские партнерства. Шанс попасть во второй тур есть и у лидера коалиции левых сил Роберта Бедроня – евродепутата и открытого гея.

В августе 2019 года соцопрос агенства IPSOS показал, что более 60% поляков поддерживают введение гражданских партнерств, около 40% выступили в поддержку полноценных браков для однополых пар.