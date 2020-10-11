Об этом сообщила его канцелярия.

Прессс-лужба польского лидера, опубликовала снимок, на котором он вместе с женой Агатой Корнхаузер-Дудой спускался с самолета.

Дуда планирует встретиться с “высшей властью” Украины, посетить польское военное кладбище в Киеве, а также подписать в Одессе экономические соглашения.

“Визит к нашему соседу, в Украину, является чрезвычайно важным. В условиях пандемии многие секторы экономики зависят от еще более эффективного межгосударственного сотрудничества и конкретных решений. Связи Польши с Украиной очень крепкие, и мы вместе работаем над их укреплением”, – написал Дуда в Twitter сразу после прилета.

Фото: РАР

В первый день визита он с женой Агатой посещает польское военное кладбище в Быковне Киевской области для чествования 80-й годовщины Катынской трагедии; затем президент поставит символическую корзину с колосьями пшеницы перед памятником жертвам Голодомора 1932-1933 годов и зажжет свечи перед крестом героев Небесной сотни.