Об этом сообщило “Польское радио”.
Уточняется, что по информации после обработки 99,97% выборных протоколов действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов.
В свою очередь кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский получил голоса 48,79% избирателей.
При этом сообщается, что явка на президентских выборах в Польше составила 68,12%, что является рекордом.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дуду с победой на своей странице в Twitter.
“Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества”, – написал Зеленский.
- Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше лидерство получил нынешний государственный лидер Анджей Дуда.
- Согласно соцопросу службы Pollster для программы “Wiadomości” польского телеканала TVP1, большинство поляков отдает победу на выборах президента нынешнему государственному лидеру Анджею Дуде.