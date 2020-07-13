Об этом сообщило “Польское радио”.

Уточняется, что по информации после обработки 99,97% выборных протоколов действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов.

В свою очередь кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский получил голоса 48,79% избирателей.

При этом сообщается, что явка на президентских выборах в Польше составила 68,12%, что является рекордом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дуду с победой на своей странице в Twitter.

“Желаю Польше под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества”, – написал Зеленский.