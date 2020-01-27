Президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело - то есть против большевиков.

Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Польши.

Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому совместно почтить память украинских и польских воинов, которые вместе боролись против наступления российской Красной армии в 1920 году.

“Мы также говорили о вопросах, касающихся нашего международного сотрудничества, а также о наших совместных действиях, которые мы можем предпринять в этом году, чтобы укрепить связи между нашими обществами, построить эти хорошие связи. Я предложил, чтобы мы совместно увековечили память украинских и польских солдат, которые боролись в 1920-м году с большевистским нападением. Это век войны. Против большевиков боролись и польские солдаты, которых мы символически называем “солдатами Пилсудского”, что является упрощением. [ …] Но с другой стороны был Петлюра и украинские солдаты, которые также отважно боролись и отдали свои жизни и боролись за то же дело, что и наши солдаты. Это определенно часть нашей хорошей общей истории. Я предложил президенту отпраздновать эту память”, – подчеркнул польский президент.

“Я очень рад, что многие исторические вопросы между Украиной и Польшей теперь спокойно и последовательно решаются. Я поблагодарил господина президента за благосклонность к эксгумационным работам, благодаря чему мы можем увековечить память наших солдат во Львове и других местах, а это для нашего народа очень важно”, – добавил Дуда.