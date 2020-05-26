Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой выделить медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе, известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем письме ГУД, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

“Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД “Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями” на общую сумму 23,4 млн грн”, – говорится в документе.

Кроме “Феофании” речь идет о Поликлинике № 2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

Отмечается, что первые медучреждения страны, так же как и больницы в регионах не имеют достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, ГУД просит предоставить:

637 тысяч гривен для закупки предметов и инвентаря для медицинских целей,

12 миллионов 845 тысяч для закупки медикаментов,

9 миллионов на приобретения нового медицинского оборудования,

174 тысячи для медицинского оборудования и тому подобное.

Запрос Госуправления объяснил тем, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие президента Украины, СНБО, Верховной Рады, Кабмина и других органов и служб власти высоких уровней.

В ГУД добавили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают также “другие категории населения”.

Следует отметить, что в конце апреля правительство Шмыгаля утвердил порядок использования 64,7 миллионов гривен из Фонда на борьбу с COVID-19. А годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен. При этом, на официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечень больниц, принимающих больных COVID-19 нет ни “Феофании”, ни любой другой больнице ГУД.