Обнаруженный в Украине модифицированный "британский" штамм коронавируса имеет мутации, из-за которых COVID-19 очень быстро проникает в клетки человека.

Об этом рассказала в интервью немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle доктор биологических наук, ведущая научная сотрудница Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины Анна Геращенко.

Как известно, ученые института провели секвенирование 17 образцов, которые отобрали у пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковска, а также у двух инфицированных из Киева. Во всех образцах они обнаружили новые мутации “британского” штамма коронавируса.

“Нашей задачей было понять, что именно происходит на Прикарпатье, ведь там, по данным клиницистов, у больных было тяжелое течение болезни, которого раньше они не наблюдали. Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух – из Киев (для контроля), мы обнаружили во всех образцах новый для Украины “британский” штамм коронавируса, который в дополнение имеет новые мутации“, – отметила в интервью Анна Геращенко.

По ее словам, указанный штамм в Украине имеет мутации, которые провоцируют быстрое развитие болезни.

“Этот штамм имеет мутацию в белке S-501, которая отвечает за то, что вирус очень быстро проникает в клетки человека и очень быстро провоцирует развитие болезни. Кроме этого, есть определенные изменения, которые позволяют вирусу быстрее размножаться, чем предыдущие штаммы, которые ходили в Украине”, – пояснила Геращенко.

“Мы не знаем, как этот штамм попал в Украину. Возможно, его завезли заробитчане, а может, иностранцы, которые приезжали на лыжи в Буковель”, – добавила она.

Отвечая на вопрос, может ли в Украине появиться “украинский штамм” коронавируса, Геращенко подчеркнула, что у “британского” штамма “есть определенные украинские изменения, но на свойства это влияет не так сильно”, чтобы говорить об отдельном штамме.

Она отметила, что “эти мутации еще не закрепились, так как встречаются только в отдельных образцах”.

Геращенко также рассказала, какие еще варианты коронавируса распространялись в Украине.

“В Украине ходили 6-7 европейских штаммов, которые не имели этих угрожающих мутаций. Поэтому наша власть расслабилась, потому что теми штаммами, которые уже ходили у нас, часть людей уже переболела, и вирус не мог так быстро размножаться, потому что часть людей получила иммунитет. Но, к сожалению, все пошло по другому сценарию. Начали появляться очень опасные формы коронавируса, которые имеют большую заразность, скорость распространения, более тяжелые клинические проявления “, – заявила она.