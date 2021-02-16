Верховная Рада Украины провалила сегодня голосование за законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Это вызвало разочарованную реакцию среди нардепов от "Слуги народа".

Соответствующая переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

За проект закона № 4167 проголосовал 221 нардеп (при 226 минимально необходимых): 164 – от “Слуги народа”, 22 – от “Европейской Солидарности”, 7 – от группы “За майбутне”, 11 – от группы “Довира”, 12 – от “Голоса” и 5 внефракционных.

Ни одного голоса не дали нардепы от ОПЗЖ, ВО “Батькивщина”.

Впоследствии 277 голосами документ был направлен на повторное первое чтение.

После провала голосования “слуги народа” поделились мыслями по этому поводу в чате фракции.

“Очень печально, что не приняли экологический законопроект. Наши граждане еще дольше будут дышать серой и всевозможными шлаками в промышленных городах. Это будет стоить здоровья и жизни людей”, – отметил нардеп Марьян Заблоцкий.

Во время переписки высказывалось мнение, что “слуги” “были на высоте”, поскольку дали за закон 164 голоса.

О чем законопроект?

Инициатором документа является Кабинет Министров.

Целью проекта закона является “установление правовых и организационных основ предотвращения, уменьшения, контроля и устранения загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности”.

Обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды предлагалось путем “внедрения интегрированного разрешения для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды”. Это, в частности, предприятия в сфере энергетики, производства и обработки металлов, переработки, минерального сырья, химической промышленности и др.

Законопроектом определяются основные требования к такому разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют получения интегрированного разрешения, процедура его выдачи, основания для отказа в выдаче, основания и порядок приостановления и аннулирования интегрированного разрешения.

Как ранее отмечали в пресс-службе Кабинета Министров, интегрированное разрешение “будет устанавливать требования к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду”.

“Оно будет охватывать требования к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, спецводопользованию и управлению отходами. Получение такого разрешения крупнейшими загрязнителями станет обязательным”, – подчеркивали в Кабмине.

Законопроектом предлагается внедрить электронную систему выдачи интегрированных разрешений, что должно “уменьшить административную нагрузку на субъектов хозяйствования и оптимизировать взаимодействие государства, бизнеса и общественности”.

“Субъекты хозяйствования будут обязаны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если эти условия будут нарушаться, разрешение может быть аннулировано. А это значит, что работа предприятия будет остановлена до выполнения законных требований государства”, – указывали в Кабмине.