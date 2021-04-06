По итогам 2020 года два государственных торговых порта Украины отчитались о десятках миллионов убытков.

Об этом информирует экспертная организация StateWatch. Соответствующие данные отчетов о выполнении показателей финансового плана предприятий проанализировали эксперты созданного StateWatch проекта “Марлин”.

В частности, “Херсонский морской торговый порт” получил чистые убытки на сумму 43,3 млн грн, а “Ренийский морской торговый порт” – на сумму 45,3 млн грн.

Как отмечают в StateWatch, оба госпредприятия принадлежат к сфере управления Министерства инфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.

Согласно документам, с которыми ознакомились эксперты, причины ущерба госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с коронавирусом COVID-19.

На негативные финансовые результаты “Ренийского МТП” также повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.

На запрос экспертов в Мининфраструктуры ответили, что из-за наличия у порта просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой был применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.

Исполнительной службой, для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ, с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества порта. В 2020 году просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.

Как уточнили в StateWatch, за последние несколько лет оба предприятия также получали убытки. Так, по результатам 2019 года “Херсонский МТП” отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 году – 10,8 млн грн.

“Ренийский МТП” также завершил 2019 год с чистым убытком в размере 25,4 млн грн. В 2018 году ущерб составил 19,3 млн грн.

Ренийский морской порт является важным транспортным узлом Украины. Он расположен на стыке трех государств – Украины, Румынии и Молдовы.

Херсонский морской порт входит в состав единого транспортного комплекса на юге Украины.