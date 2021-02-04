Об этом сообщает Reuters.

Дэвид Бейкер, директор, занимающийся безопасностью пользователей, покинул Google в прошлом месяце после 16 лет работы. Он заявил, что уход Гебру подавил его желание продолжать работать в компании.

“Мы не можем сказать, что выступаем за разнообразие, а затем игнорировать очевидное отсутствие множества голосов в наших стенах”, – сказал Бейкер.

Инженер-программист Винеш Каннан заявил в среду в Twitter, что он покинул компанию, потому что Google жестоко обращался с Гебру, а также с Эйприл Кристиной Керли, рекрутером, которая сказала, что в прошлом году ее по ошибке уволили.

“С ними поступили несправедливо”, – сказал Каннан.

Представители Google отказались от комментариев, но указали, что пытаются восстановить доверие сотрудников после ухода Гебру и оспаривают обвинения Керли.

Уволения произошли, поскольку сотрудники потребовали приверженности академической свободе и смене руководства в исследовательской организации Google. Более 800 человек присоединились к профсоюзу, о котором было объявлено в прошлом месяце для усиления защиты рабочих мест, и более 2600 из 135000 его сотрудников подписали декабрьское письмо в поддержку исследовательницы.

Гебру, которая возглавляла группу по этике искусственного интеллекта, говорит, что она отказалась от приказа отозвать исследование, показывающее, что речевые технологии, которые использует Google, могут поставить в невыгодное положение маргинальные группы.

В декабре агентство Reuters сообщило, что Google посоветовал некоторым сотрудникам не выставлять свои технологии в негативном свете.