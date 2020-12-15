Двое министров Кабинета Министров подали в Верховную Раду заявления об увольнении.

Об этом во время заседания парламента проинформировал спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

“Поступили заявления об увольнении от двух министров. От министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов”, — сообщил Разумков.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 был назначен Роман Абрамовский.

Должность министра по делам ветеранов Украины от 4 марта 2020 занимает Сергей Бессараб.

Решение об их увольнении может быть принято в ближайшее время.

“Я прошу комитеты собраться, завтра рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение”, — сказал Разумков.

Оба министра еще не прокомментировали свое решение.