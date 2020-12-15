Об этом во время заседания парламента проинформировал спикер ВРУ Дмитрий Разумков.
“Поступили заявления об увольнении от двух министров. От министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов”, — сообщил Разумков.
На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 был назначен Роман Абрамовский.
Должность министра по делам ветеранов Украины от 4 марта 2020 занимает Сергей Бессараб.
Решение об их увольнении может быть принято в ближайшее время.
“Я прошу комитеты собраться, завтра рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение”, — сказал Разумков.
Оба министра еще не прокомментировали свое решение.
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