Подборку снимков опубликовал на своей странице в Facebook фотохудожник Михаил Палинчак.

“Список партии “Европейская Солидарность” на местных выборах в Киевсовет возглавила Марина Порошенко. Согласно параллельному подсчету голосов партия “Европейская Солидарность” побеждает в Киеве и сформирует наибольшую фракцию в Киевсовете… Чуть более двух месяцев я фотографировал избирательную кампанию Марины Порошенко, начиная с объявления и до самого голосования и появления результатов. Сказать, что было интересно – это ничего не сказать. Но за фотографа должны говорить его фотографии”, – отметил Палинчак.

Все фото черно-белые. На снимках Марина Порошенко запечатлена во время рабочего процесса в рамках избирательной кампании; с мужем, пятым президентом Украины Петром Порошенко; во время посещения больниц; на встрече с военными; на избирательном участке.

Также можно увидеть Марину Порошенко в неформальной обстановке.

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