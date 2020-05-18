Об этом во время сегодняшней встречи с представителями крымскотатарского народа проинформировал Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Главы государства, мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (отмечается 30 июля — 3 августа) и праздник разговения Рамазан-Байрам (отмечается 23-24 мая) получат статус государственных религиозных праздников.
Зеленский заверил, что соответствующий указ будет подписан им в ближайшее время.
“Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне”, — подчеркнул Глава государства, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.
- 18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.
- В Киеве проходит автопробег в память о жертвах депортации и геноцида крымскотатарского народа, организованный переселенцами из незаконного аннексированного Россией Крыма.