Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слуги народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За майбутнє" Игоря Колыхаева.

Об этом сообщают #Буквы.

Верховная Рада приняла в целом постановление №4447 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колыхаева И.В. За проголосовали 252 народных депутата.

Также депутаты проголосовали проект постановления № 5012 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Скичко А.А. За проголосовали 244 депутатов.

Колыхаев сложил мандат по собственному желанию, так как 15 ноября 2020 он был избран мэром Херсона.

Основанием для досрочного прекращения полномочий Скичко стало личное заявление, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.

Скичко стал нардепом, победив в округе в Черкасской области, а Колыхаев – в округе Херсонской области.

ЦИК должна назначить довыборы на этих округах.